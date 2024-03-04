Костюк уступила британке Бултер в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк в финальном матче турнира WTA 500 уступила британке Кэти Бултер в Сан-Диего. Теннисистки впервые встретились в рамках основного тура.

В матче первый сет был самым продолжительным и длился более часа. После пропущенного гейма на своей подаче в начале матча, Костюк осуществила сделала два брейка и подавала на партию, пишет 24 Канал.

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Марта Костюк – Кэти Бултер 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

Однако, Бултер сумела выровнять счет, отыграв пять сетпойнтов. При счете 6:5 в пользу Костюк она заработала еще три сетпойнта на подаче и использовала один из них. В итоге, первая партия закончилась с победой Марты – 7:5.

Во втором сете Бултер взяла инициативу и сделала два брейка, что дало ей преимущество 4:1. Костюк смогла сократить отставание до одного пропущенного гейма, но ее соперница снова взяла игру под свой контроль и выиграла со счетом 6:2, восстановив паритет по сетам.

Судьбу матча решил третий сет. В этом сете Бултер забрала два гейма на подаче Костюк, тогда как украинка не имела ни одного шанса на прерывание. Бултер реализовала первый матчпойнт и выиграла титул со счетом 6:2.

В общем, матч длился 2 часа и 14 минут. Костюк выполнила один эйс, совершила восемь двойных ошибок и использовала четыре из 11 возможных брейкпойнтов.

Сколько заработала Костюк за участие в турнире