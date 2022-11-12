Костюк поставила победную точку в противостоянии с Японией на Кубке Билли Джин Кинг

Матч Марты Костюк открыл субботний соревновательный день на Кубке Билли Джин Кинг. Украинская теннисистка встретилась на корте против японки Моюки Учидзимы.

Моюка Учидзима – Марта Костюк 0:2 (0:6, 3:6)

Через 1 час 2 минуты украинская теннисистка переиграла соперницу из Японии и принесла второе очко для Украины в противостоянии против Японии. Победа Марты совершила счет в очных противостояниях 0:3 в пользу сине-желтой команды, сообщает 24 канал.

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Костюк отдала Учидзими только три гейма за всю встречу.

Первая партия прошла с тотальным доминированием украинки. Шесть подряд выигранных геймов и логическая победа 0:6.

Во втором сете Костюк снова была сильнее Учидзимы. Марта сперва повела 0:3, затем 1:4. Моюка попыталась сократить отставание и получить хотя бы какую-то надежду на победу в этой партии. Но больше трех геймов японка не завоевала – 3:6.

11 ноября эту соперницу уже свергла другая украинка Катарина Завацкая.

На 12 ноября были запланированы еще дважды встречи, в которых Завацкая должна была сыграть против бывшей оппонентки Костюк – Мисаки Дой.

Один матч все-таки еще состоялся. Японская пара Сюко Аояма/Эна Шибахара встретились с дуэтом Людмила Киченок/Катарина Завацкая. К сожалению, украинки уступили – 2:0.

Но это не помешало украинской сборной одержать победу со счетом 1:3.

Украина и Япония боролись за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится в следующем сезоне.