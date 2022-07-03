Травма очень серьезная, – Костюк рассказала о своем повреждении на Уимблдоне
Источник:ВТУ
Украинская теннисистка Марта Костюк получила травму на Уимблдоне-2022. Спортсменка раскрыла новые детали повреждения.
Костюк: Можно восстановиться после этой травмы без операции
И в одиночном, и в парном разряде Костюк уступила во втором круге Уимблдона. Также она не выступит в миксте.
До теми Костюк отримала травму на Вімблдоні: українська тенісистка розповіла про серйозність пошкодження
Ранее она рассказала, что получила сложную травму. Болельщики не увидят ее на корте в ближайшие 3 недели.
У меня полный разрыв одной из связок и надрыв второй ступени еще одной связки. Сказали, что можно восстановиться после этой травмы без операции, что я и постараюсь сделать. Надеюсь, что вернусь на одном из турниров в США. Надеюсь, что к этому моменту я буду готова. Пока не знаю, какой именно это будет турнир. Но ни в коем случае не буду возвращаться до тех пор, пока не буду на 100% готовой. Травма, к сожалению, очень серьезная и требует времени, чтобы восстановиться полностью,
– сказала теннисистка.
Как выступила украинка в Лондоне
- В первом матче украинка обыграла в одиночной сетке британку Кэти Свон, однако во втором раунде уступила китаянке Чжан Шуай.
- В парном разряде Марта также уступила во втором круге в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой.
- В обеих дисциплинах это лучший результат Костюк на Уимблдоне.