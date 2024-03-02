Костюк наказала россиянку Павлюченкову и прошла в полуфинал турнира WTA 500 в Сан-Диего

Сегодня, 2 марта, украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в матче 1/4 финала на турнире WTA 500 в Сан-Диего. Она вышла на корт против россиянки Анастасии Павлюченковой.

Костюк начала свое выступление на турнире с победы над американкой Энн Ли. Во втором раунде она одолела австралийку Тайлу Престон после двух сетов, пишет 24 Канал.

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Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк 6:3, 4:6, 3:6

Это была вторая встреча Костюк с Павлюченковой, которая имела четвертый номер посева в Сан-Диего. Предыдущий их поединок в феврале в Дохе не завершился из-за травмы украинки, которая снялась в течение первого сета.

Павлюченкова выиграла первый сет за 41 минуту, осуществив четыре брейка и победив шесть геймов на подаче соперницы. Во втором сете Костюк сравняла счет одним брейком при состоянии 1:1. Несмотря на то, что она не смогла использовать четыре сетбола в десятом гейме, она восстановила паритет перед решающим розыгрышем.

После брейка при счете 2:2, Костюк вышла впервые во главе матча. Забрав три из четырех заключительных геймов, Марта одержала победу с матчболом на подаче соперницы со счетом 6:3.

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