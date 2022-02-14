Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина сохранила позицию в топ-15
Источник:WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. Позиции украинских теннисисток претерпели изменения, большинство из них в положительную сторону.
Прыжок вверх почти всех украинок
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает сохранять за собой 15-ю строчку в рейтинге. В копилке 27-летней теннисистки 2472 очка.
Кстати Костюк и Ястремская синхронно вышли в основную сетку турнира WTA в Дубае
Марта Костюк начала новую неделю с личного рекорда – 49-е место в WTA. Киевлянка поднялась с 51-й позиции. Отметим, что 19-летняя теннисистка удачно прошла квалификацию турнира WTA 500 в Дубае.
Также в рейтинге улучшили свои позиции другие украинки.
Места украинок в топ-300 рейтинга WTA
- Ангелина Калинина – 50
- Екатерина Байндл – 135
- Дарья Снигур – 137
- Даяна Ястремская – 146
- Катарина Завацкая – 192
- Екатерина Бондаренко – 274
Регрессу по позициям подверглась опытная Леся Цуренко, которая опустилась аж на 10 мест и теперь занимает 121-е место. Она стала единственной среди украинских теннисисток, которая потеряла в рейтинге.
Изменения в топ-10 лучших
В пятерке рейтинга WTA не произошло никаких перемещений. Самый большой прыжок вверх совершила эстонка Анетт Контавейт – с 9-го и 6-е место.
Три теннисистки опустились в списке на одну строчку. Ими стали Гарбинье Мугуруса, Мария Саккари и Ига Швёнтек. Он Жабер продолжает замыкать десятку лучших.