Костюк победила на старте турнира в Сан-Диего: Цуренко прекратила борьбу – видеообзор матчей

В ночь с 26 на 27 февраля стартовал турнир серии WTA 500 в Сан-Диего. Участие в нем примут 3 украинские теннисистки.

Леся Цуренко и Марта Костюк уже провели стартовые матчи, а Даяна Ястремская сыграет свой поединок позже. К сожалению, одна из наших землячек уже прекратила свои выступления на турнире, пишет 24 Канал.

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Леся Цуренко – Кэти Бултер 0:2 (3:6, 1:6)

В первом раунде Леся Цуренко встречалась с 49-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер. Это была четвертая очная встреча соперниц и впервые украинка не смогла победить.

В первом сете соперницы вели ожесточенную борьбу в каждом гейме, но после счета 3:3 британка была успешнее в решающих розыгрышах и одержала победу – 3:6. Вторая партия началась с брейка Леси, но, к сожалению, это был последний гейм, который она выиграла в этом матче.

Матч длился 1 час 12 минут. В течение поединка Леся Цуренко не сделала ни одного эйса при 8 двойных ошибках, реализовала 2 из 4 брейк-поинтов и выиграла лишь 2 из 8 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Цуренко – Бултер

Энн Ли – Марта Костюк 1:2 (4:6, 6;4, 2:6)

Лучше выступила третья ракетка Украины Марта Костюк. Ей противостояла 167-я ракетка мира американка Энн Ли. Это был второй очный поединок между соперницами и украинка сравняла личный счет.

Матч начинался очень сложно для Марты. Она проиграла 3 стартовых гейма, но смогла собраться и выдала серию в 5 подряд выигранных геймов, в итоге – 4:6.

Вторая партия была очень равной и соперницы не позволяли друг другу уйти в отрыв, все решилось в конце сета, когда при счете 4:4 Костюк не реализовала 2 брейка, после чего отдала свою подачу – 6:4.

В решающем сете украинка уже действовала гораздо увереннее и после счета 2:2 продемонстрировала свое преимущество в классе, закончив матч уверенной победой 2:6.

Всего поединок длился 2 часа 13 минут. В течение матча Марта Костюк сделала 2 эйса при 9 двойных ошибках, реализовала 7 из 21 брейк-поинта и выиграла 7 из 14 геймов на своей подаче.

В 1/8 финала украинка сыграет против победительницы пары Тайла Престон (WTA: 153) – Магдалена Френх (WTA:42).

Смотрите видеообзор матча Ли – Костюк

. Третьей из украинок на турнире в Сан-Диего выйдет на корт Даяна Ястремская. В первом раунде соревнований полуфиналистка Australian Open-2024 сыграет против Кэролайн Доулхайд. Начало матча запланировано на 27 февраля в 23:00.