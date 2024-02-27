Леся Цуренко та Марта Костюк вже провели стартові матчі, а Даяна Ястремська зіграє свій поєдинок пізніше. На жаль, одна з наших землячок уже припинила свої виступи на турнірі, пише 24 Канал.

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Леся Цуренко – Кеті Бултер 0:2 (3:6, 1:6)

У першому раунді Леся Цуренко зустрічалася з 49-ю ракеткою світу британкою Кеті Бултер. Це була четверта очна зустріч суперниць і вперше українка не змогла перемогти.

У першому сеті суперниці вели запеклу боротьбу в кожному геймі, але після рахунку 3:3 британка буда успішнішою у вирішальних розіграшах та здобула перемогу – 3:6. Друга партія розпочалася з брейку Лесі, але, на жаль, це був останній гейм, який вона виграла в цьому матчі.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Протягом поєдинку Леся Цуренко не зробила жодного ейса при 8 подвійних помилках, реалізувала 2 з 4 брейк-поінтів та виграла лише 2 із 8 геймів на своїй подачі.

Дивіться відеоогляд матчу Цуренко – Бултер

Енн Лі – Марта Костюк 1:2 (4:6, 6;4, 2:6)

Краще виступила третя ракетка України Марта Костюк. Їй протистояла 167-ма ракетка світу американка Енн Лі. Це був другий очний поєдинок між суперницями й українка зрівняла особистий рахунок.

Матч розпочинався дуже складно для Марти. Вона програла 3 стартові гейми, але змогла зібратися й видала серію в 5 поспіль виграних геймів, у підсумку – 4:6.

Друга партія була дуже рівною й суперниці не дозволяли одна одній піти у відрив, все вирішилося наприкінці сету, коли за рахунку 4:4 Костюк не реалізувала 2 брейки, після чого віддала свою подачу – 6:4.

У вирішальному сеті українка вже діяла набагато впевненіше та після рахунку 2:2 продемонструвала свою перевагу у класі, закінчивши матч впевненою перемогою 2:6.

Всього поєдинок тривав 2 години 13 хвилин. Протягом матчу Марта Костюк зробила 2 ейси при 9 подвійних помилках, реалізувала 7 з 21 брейк-поінта та виграла 7 із 14 геймів на своїй подачі.

В 1/8 фіналу українка зіграє проти переможниці пари Тайла Престон (WTA: 153) – Магдалена Френх (WTA:42).

Дивіться відеоогляд матчу Лі – Костюк

Довідка. Третьою з українок на турнірі в Сан-Дієго вийде на корт Даяна Ястремська. У першому раунді змагань півфіналістка Australian Open-2024 зіграє проти Керолайн Доулхайд. Початок матчу заплановано на 27 лютого о 23:00.