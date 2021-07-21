Костевич и Никишин – знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио

В пятницу, 23 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио. Украинский флаг будут нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Самые опытные спортсмены будут открывать Олимпиаду-2020

Олимпиада-2020 в Токио не только особенна тем, что будет проходить в 2021 году, но и тем, что впервые в истории соревнований страны-участницы имеют сразу по два знаменосца – женщину и мужчину. С чем это связано? Таким поступком Международный олимпийский комитет решил отстоять позицию гендерного равенства между мужчинами и женщинами.

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Из украинских спортсменов флаг будут нести одни из самых опытных атлетов – Елена Костевич и Богдан Никишин.

Эмоции Костевич и Никишина

Для чемпионки Олимпиады-2004 (Афины) Костевич эти соревнования станут уже пятыми в карьере. 36-летняя спортсменка, которая специализируется на пулевой стрельбе, призналась, что всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. Она также отметила, что сразу несколько ее соперников будут знаменосцами своих стран.

Эти игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбе. Мне приятно быть в их рядах,

– рассказала Елена Костевич.

Фехтовальщик Никишин поблагодарил других украинских спортсменов за доверие. Для него это большая честь нести "сине-желтый" флаг.

Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией

– отметил Никишин.

Решение о знаменосцах Украины на открытии Олимпийских Игр в Токио было принято во время общекомандных сборов присутствующими в настоящее время в Японии спортсменами Олимпийской сборной Украины.

Что известно о знаменосцах Украины

Олимпиада-2020 в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа.

Елена Костевич трижды поднималась на пьедестал на Олимпийских играх. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Афинах из пневматического пистолета (10 метров). Триумфальной была и Олимипада-2012 в Лондоне – две "бронзы" (пневматический пистолет, 10 метров и пистолет, 25 метров)

Богдан Никишин трижды выступал на Олимпийских играх (2004, 2008 и 2016). Однако еще ни разу не поднимался на подиум. Ближе всего к нему был Никишин в командной шпаге в Рио-де-Жанейро – 4 место. Украинский фехтовальщик – многократный призер чемпионатов мира и Европы.