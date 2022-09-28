Едва не выбежал со стадиона: звездный греческий игрок оказался на поле со львом – смешное видео

Костаса Маноласа заставили фотографироваться с диким животным в новом клубе. Похоже, защитник сожалел об этой идее, когда лев зашевелился.

В сентябре один из самых известных современных греческих футболистов Костас Манолас сменил команду. 31-летний футболист решил продолжить карьеру в ОАЭ за команду Шарджа.

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На днях клуб решил представить защитника фанатам. Манолас был приглашен на поле, где также оказался и живой лев, являющийся москотой клуба.

Во время одного из кадров Костас позировал на его фоне, но лев решил пошевелиться и издал звук. Это сильно испугало Маноласа, в панике отскочившего от животного.

Видео реакции Маноласа на льва:

Достижения Маноласа

За свою карьеру Костас поиграл в Греции за Трасивулос, АЕК и Олимпиакос, с последними двумя он становился чемпионом. Также у Маноласа есть опыт игры в Италии.

С 2014 по 2021 год он выступал в Серии А за Рому и Наполи. Кроме того, Костас отыграл 42 матча за сборную Греции, забив один гол. С ней он уехал на ЧМ-2014, где вышел в 1/8 финала.