У вересні один з найвідоміших сучасних грецьких футболістів Костас Манолас змінив команду. 31-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру в ОАЕ за команду Шарджа.

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На днях клуб вирішив презентувати захисника фанатам. Манолас був запрошений на поле, де також опинився і живий лев, який є маскотом клубу.

Під час одного з кадрів Костас позував на його фоні, але лев вирішив поворухнутись і видав звук. Це неабияк налякало Маноласа, яка в паніці відскочив від тварини.

Відео реакції Маноласа на лева:

Досягнення Маноласа

За свою кар'єру Костас пограв у Греції за Трасівулос, АЕК та Олімпіакос, з останніми двома він ставав чемпіоном. Також Манолас має досвід гри в Італії.

З 2014 по 2021 роки він виступав у Серії А за Рому та Наполі. Крім того, Костас відіграв 42 матчі за збірну Греції, забивши один гол. З нею він поїхав на ЧС-2014, де вийшов до 1/8 фіналу.