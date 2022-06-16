Средства направят на восстановление Украины: результаты продаж виртуальных футбольных билетов

Сборная Украины завершила цикл из пяти матчей в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и Лиги наций-2022/2023. На эти поединки болельщики могли купить виртуальные билеты, средства направят на восстановление Украины.

Виртуальный билет на строительство Украины

У виртуальных билетов было несколько категорий, их цена от 300 до 5000 гривен. Все собранные средства в скором времени перечислят на восстановление критической инфраструктуры Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24, которую инициировал Президент Владимир Зеленский.

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770 тысяч гривен удалось собрать на восстановление Украины благодаря продаже виртуальных билетов на матчи с участием нашей сборной.

Кроме невероятной поддержки от украинцев, донаты также поступали из более чем 35 стран, в частности Австрии, Канады, США, Нидерландов, Англии, Шотландии, Кении, Бельгии, Грузии, Польши и т.д.

За взнос в размере 5000 гривен у благотворителя будет право на участие в розыгрыше футболки с автографом, в которую был одет один из игроков во время матча.

Болельщиков также ожидал сюрприз от сборной даже при покупке билета по минимальной цене.

Сбор инициирован компанией VBET Ukraine, Украинской ассоциацией футбола и билетным сервисом TicketsBox.

UNITED 24 – это национальный бренд Украины, объединяющий международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Зеленский. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России.