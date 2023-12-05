Коррупционный скандал в украинском футзале: тренер обвиняет руководство лиги

Главный тренер футзального клуба МСК Харьков Станислав Гончаренко рассказал, почему его флеш-интервью, взятое после матча 12 тура чемпионата Украины с Энергией, не опубликовали на ютуб-канале Ассоциации футзала Украины.

Он считает, что это было из-за его высказываний по судейству во Львове. Он подчеркивает коррупционный скандал.

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Руководство лиги обвинили в коррупции

"Чего-то мой комментарий не поставили. Почему – я понимаю. Потому что я там сказал всю правду за тот произвол, который случился во Львове. Там был всякий беспредел со стороны судейской бригады. Я сказал всю правду в этом интервью. Я так считаю. и так скажу… Я уверен, что в этой игре была коррупция… Я уверен в этом… Так не судят люди.

Почему это произошло? Все поняли, что Энергия отстает. Сегодня я это еще раз увидел. Аврора отрывается, ХИТ отрывается, Ураган отрывается. Что делать? Надо выбрать такой клуб, как Харьков, и растоптать, вытереть об него ноги. С нами это и сделали, и думают, что так все пройдет", – заявил тренер харьковчан в послематчевом флеш-интервью.

Комментарий, процитированный выше, Гончаренко дал после следующего матча харьковчан в чемпионате против Авроры-КЛАСТ (1:4), сыгранном 3 декабря.