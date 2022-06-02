Король футбола Пеле публично призвал Путина положить конец вторжению в Украину

Легендарный 81-летний футболист Пеле призвал российского президента Владимира Путина прекратить войну против Украины. Насилию нет никакого оправдания.

Легенда мирового футбола Пеле публично обратился к Владимиру Путину. Призыв он опубликовал на своей странице в инстаграме. Пеле обнародовал его за несколько минут до начала матча плей-офф отбора в Чемпионат мира Шотландия – Украина (1:3).

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Нет никакого оправдания для этого насилия

Король футбола подчеркивает, что это злобное и неоправданное вторжение нужно остановить. Нет никакого оправдания для насилия, которое сейчас происходит на территории Украины. Оно причиняет людям только боль, страх и негатив.

Хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться: остановите это вторжение. Нет никакого аргумента, который мог бы оправдать это насилие. Это ужасный конфликт, который не принес ничего, кроме боли, ужаса и ненависти, – написал Пеле.

Легендарный футболист вспомнил о своей встрече с Владимиром Путиным в 2017 году. Тогда он участвовал в мероприятиях к Чемпионату мира, который провели в следующем году в России. По его словам, Путин должен остановить войну.

"Возможность прекратить ее (войну, Пеле называет это конфликтом – 24 канал) в ваших руках. Тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году", – подчеркнул легендарный футболист.

Интересно, что Пеле входит в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. На его страницу в инстаграме подписаны более 9 миллионов человек.

Потери оккупантов по состоянию на 2 июня

С начала полномасштабного вторжения прошло уже 99 дней. За это время подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили много оккупантов. Возможно, эти цифры когда-нибудь заставят россиян понять, что их несправедливо развязанная война идет полностью не по плану.

Украинские военные уже ликвидировали 30 850 врагов. Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ. Там уточнили, что эти данные приблизительны, ведь сложно подсчитать точное количество уничтоженных оккупантов из-за высокой интенсивности боев. Больше всего потерь враг понес на Бахмутском направлении.

Кроме того, противник серьезно обеднел на технику. С начала полномасштабного вторжения украинцы уже уничтожили 1363 танка, 3354 боевые бронированные машины, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем залпового огня. Больше статистики можно просмотреть по ссылке.

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