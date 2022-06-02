Легенда світового футболу Пеле публічно звернувся до Володимира Путіна. Заклик він опублікував на власній сторінці в інстаграмі. Пеле оприлюднив його за кілька хвилин до початку матчу плей-офф відбору до Чемпіонату світу Шотландія – Україна (1:3).

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Немає жодного виправдання для цього насильства

Король футболу наголошує, що це злісне й невиправдане вторгнення потрібно зупинити. Немає жодного виправдання для насильства, яке зараз відбувається на території України. Воно завдає людям лише біль, страх та негатив.

Хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися: зупиніть це вторгнення. Нема ніякого аргументу, який міг би виправдати це насильство. Це – жахливий конфлікт, який не приніс нічого, окрім болю, жаху та ненависті,

– написав Пеле.

Легендарний футболіст згадав про свою зустріч із Володимиром Путіним у 2017 році. Тоді він брав участь у заходах до Чемпіонату світу, який провели в наступному році у Росії. За його словами, Путін має зупинити війну.

"Можливість припинити її (війну, Пеле називає це конфліктом – 24 канал) у ваших руках. Тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі в Москві у 2017 році", – наголосив легендарний футболіст.

Цікаво, що Пеле входить до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. На його сторінку в інстаграмі підписані понад 9 мільйонів людей.

Втрати окупантів станом на 2 червня

З початку повномасштабного вторгнення минуло вже 99 днів. За цей час підрозділи Збройних Сил України знищили величезну кількість окупантів. Можливо, ці цифри колись змусять росіян зрозуміти, що їхні несправедливо розв’язана війна йде повністю не за планом.

Українські військові вже ліквідували аж 30 850 ворогів. Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ. Там уточнили, що ці дані є приблизними, адже складно підрахувати точну кількість знищених окупантів через високу інтенсивність боїв. Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Окрім того, противник серйозно збіднів на техніку. З початку повномасштабного вторгнення українці вже знищили аж 1 363 танки, 3 354 бойових броньованих машин, 661 артилерійську систему, 207 реактивних систем залпового вогню тощо. Більше статистики можете переглянути за посиланням.

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