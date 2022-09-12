Фантазии у них нет: в москве поставили копию фонтана-мяча с "Донбасс Арены" – позорное видео

У русских нет собственной фантазии. За то умеют хорошо копировать все, что увидят в других странах.

Провокация провалилась

На одном из пропагандистских телеграмм-каналов выложил у себя видео с фестиваля в москве. В ролике виден идентичный мяч-фонтан, украшающий территорию вокруг "Донбасс Арены" в украинском Донецке.

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россияне нагло скопировали культовый фонтан, поставив его копию на фестивале "москва – Донбасс" в столице России. Такое событие было посвящено дню города. Захватчики идентично скопировали архитектурный памятник. Они даже добавили на нем слова "Шахтер Донецк".

Хотя сначала думали, возможно, оккупанты похитили оригинал из Донецка. Но местные жители опровергли эту информацию. К счастью настоящий гранитный мяч-фонтан остается на фоне родного стадиона Шахтера. Поэтому россияне продолжают делать фотографии с жалкой копией.

Копия культового фонтана из "Донбасс Арены": видео с фестиваля

Вскоре мяч-фонтан, который поставили еще в 2009 году, снова заработает и будет вращаться после победы Украины в войне над россией.

Отметим, что после нескольких обстрелов оккупантов пострадала сама арена – вылетели стекла, стекло рассыпано на земле, а рядом с родительским домом "горняков" образовались огромные ямы от прилета снарядов.