В Копенгагене перед матчем Дания – РФ разрисовали памятник Шевченко во флаг России: фото

В столице Дании разрисовали памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко в цвета российского флага. Это сделали в Копенгагене накануне матча между сборными России и Дании на Евро-2020.

Фото испорченного постамента опубликовал местный житель Uffe Gardel.

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Также нарушители написали на постаменте: "К черту НАТО, Крым – российский". В комментариях местные жители возмущались хулиганскими поступками и уже назвали людей, которые могли это сделать.

Что известно о памятнике Шевченко в Копенгагене?

Памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене открыли в сентябре 2010 года. Он стоит у озера в центре парка Эстри Анлег – неподалеку от известного памятника скандинавской архитектуры эпохи Ренессанса – замка Розенборг.