Смерть не помеха: в Чили устроили просмотр матча сборной во время церемонии похорон

В Латинской Америке футбол имеет очень большое значение в жизни людей. Большинство из них бредят этим видом спорта и часто это становится чем-то похожим на религию.

Очередное подтверждение этому произошло в Чили. В сети появилось видео, которое поражает, пишет 24 Канал.

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Незаурядный просмотр футбола

Во время похоронного процесса проходил матч Кубка Америки по футболу между сборными Чили и Перу. Родственники умершего приостановили религиозный обряд и включили поединок на большом экране в церкви в молитвенной комнате.

Они также положили футболку сборной на гроб. Поэтому просмотр футбола происходил в полном составе семьи даже с тем, кто уже умер.

Смотрите видео просмотра матча сборной Чили на похоронах

Отметим, что тот матч закончился со счетом 0:0. После этого чилийцы уступили Аргентине (0:1) и сыграли вничью с Канадой (0:0). Такие результаты оставили команду вне плей-офф турнира.