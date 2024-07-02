Арбитр демонстративно не пожал руку звезде Милана на Кубке Америки: что произошло

Во вторник, 2 июля, состоялись матчи третьего тура группового этапа Копа Америка-2024. В одном из них встречались сборные США и Уругвая.

"Звездно-полосатые" потерпели поражение со счетом 0:1. Этот результат оставил их вне плей-офф домашнего турнира.

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Рефери не простил наглое поведение

В течение поединка у капитана сборной США Кристиана Пулишича возник конфликт с арбитром Кевином Ортегой. Нападающий Милана был недоволен действиями перуанского рефери и несколько раз агрессивно высказывал ему претензии.

По окончании встречи американец снова дал волю эмоциям. Он спросил у судейской бригады, почему они не празднуют победу вместе с уругвайцами, ведь, по его мнению, помогали сопернику.

После этого Пулишич подошел к главному арбитру и его помощникам, чтобы пожать им руки. Однако не все захотели это сделать.

В отличие от лайнсмена, Кевин Ортега проявил принципиальность и демонстративно проигнорировал американского футболиста. Эти кадры попали в объективы камер.

Рефери отказался пожимать руку Пулишичу: смотрите видео

Отметим, что сборная США заняла третье место в своей группе и вылетела из турнира. Из квартета C в плей-офф вышли Уругвай и Панама, которая в последнем туре победила Боливию, а один из голов забил форвард луганской Зари Эдуардо Герреро.