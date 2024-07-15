Финал Копа Америка-2024 был отложен почти на полтора часа: что произошло

В понедельник, 15 июля, состоялся финал Кубка Америки по футболу. За трофей боролись сборные Аргентины и Колумбии.

"Бело-голубые" второй раз подряд триумфовали на турнире. Единственный гол в матче в экстратайме забил Лаутаро Мартинес.

К теме Финал Копа Америка-2024: что известно о победе Аргентины

Безумие перед матчем Аргентина – Колумбия

Впрочем, сам поединок был под угрозой срыва. Его старт отложили на 1 час 23 минуты из-за беспорядков возле стадиона.

На "Хард Рок Стэдиум" в Майами большое количество болельщиков пыталась попасть на игру без билетов. Речь идет о тысячах фанатов.

Поэтому в целях безопасности было принято решение временно закрыть все входы и отложить начало матча. Однако позже их открыли и множество болельщиков попали на арену нелегально, ведь всех не удалось проверить.

Как болельщики свободно заходили на стадион без проверки: смотрите видео

Отмечается, что на финал Копа Америка были проданы все билеты – 65 тысяч, но на стадион попало примерно на 7 тысяч человек больше. Многие фанаты воспользовались ситуацией и проходили зону турникетов без контроля, кое-кто же действовал "более креативно" и добрался до внутренней части арены через систему вентиляции.

Фанаты попадали на матч из-за систем вентиляции: смотрите видео

Сообщается, что из-за беспорядков у стадиона была давка и несколько человек получили травмы, а еще ряд болельщиков были задержаны полицией. Из-за этой вакханалии на арену не могли попасть близкие футболистов – игрокам пришлось выходить из раздевалок, чтобы решить эту проблему.

В конце концов, финал все же состоялся и Аргентина стала единоличным рекордсменом турнира. Теперь у нее 16 трофеев Кубка Америки, а в Уругвая – 15.