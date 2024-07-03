Тотальная доминация: аргентинцам на Копа Америка покорилось уникальное достижение

В среду, 3 июля, завершилась групповая стадия Кубка Америки по футболу. Закрывали программу этого этапа матчи команд группы D.

Бразилия не смогла переиграть Колумбию, сыграв вничью 1:1. Этот результат оставил подопечных Доривала Жуниора на втором месте в квартете, но оба коллектива пробились в плей-офф.

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Успех аргентинской школы тренеров

Победителями всех групп стали сборные Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и Колумбии. Каждую из этих команд кое-что объединяет, а именно – национальность главных тренеров.

Впервые в истории турнира наставники сборных, которые стали лучшими по итогам группового этапа, оказались уроженцами одной страны – они все из Аргентины:

Аргентина – Лионель Скалони

Венесуэла – Фернандо Бастиста

Уругвай – Марсело Бьелса

Колумбия – Нестор Лоренцо.

. Действующим чемпионом Кубка Америки является сборная Аргентины, которую уже тогда (в 2021 году) возглавлял Лионель Скалони.

Отметим, что стадия четвертьфинала начнется 5 июля. Первыми сыграют между собой Аргентина и Эквадор, стартовый свисток прозвучит в 4:00.