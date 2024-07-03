Бразилія не змогла переграти Колумбію, зігравши внічию 1:1. Цей результат залишив підопічних Дорівала Жуніора на другому місці у квартеті, але обидва колективи пробилися у плей-оф.

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Успіх аргентинської школи тренерів

Переможцями усіх груп стали збірні Аргентини, Венесуели, Уругваю та Колумбії. Кожну з цих команд дещо об'єднує, а саме – національність головних тренерів.

Уперше в історії турніру наставники збірних, які стали найкращими за підсумками групового етапу, виявилися уродженцями однієї країни – вони всі з Аргентини:

Аргентина – Ліонель Скалоні

Венесуела – Фернандо Бастіста

Уругвай – Марсело Б'єлса

Колумбія – Нестор Лоренцо.

Довідка. Чинним чемпіоном Кубка Америки є збірна Аргентини, яку вже тоді (у 2021 році) очолював Ліонель Скалоні.

Зазначимо, що стадія чвертьфіналу розпочнеться 5 липня. Першими зіграють між собою Аргентина й Еквадор, стартовий свисток пролунає о 4:00.