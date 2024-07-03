Бразилія не змогла переграти Колумбію, зігравши внічию 1:1. Цей результат залишив підопічних Дорівала Жуніора на другому місці у квартеті, але обидва колективи пробилися у плей-оф.
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Успіх аргентинської школи тренерів
Переможцями усіх груп стали збірні Аргентини, Венесуели, Уругваю та Колумбії. Кожну з цих команд дещо об'єднує, а саме – національність головних тренерів.
Уперше в історії турніру наставники збірних, які стали найкращими за підсумками групового етапу, виявилися уродженцями однієї країни – вони всі з Аргентини:
- Аргентина – Ліонель Скалоні
- Венесуела – Фернандо Бастіста
- Уругвай – Марсело Б'єлса
- Колумбія – Нестор Лоренцо.
Зазначимо, що стадія чвертьфіналу розпочнеться 5 липня. Першими зіграють між собою Аргентина й Еквадор, стартовий свисток пролунає о 4:00.