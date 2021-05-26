Конте неожиданно может покинуть чемпиона Серии А

Чемпионом Серии А в сезоне-2020/2021 стал Интер. Однако в клубе не все так гладко, команду в ближайшее время может покинуть главный наставник Антонио Конте.

Неожиданность от чемпиона Италии

Журналист Sky Sport сообщает, что миланский Интер могут ждать серьезные кадровые изменения. Команду неожиданно для всех может покинуть тренер Антонио Конте.

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Что же стало причиной такого решения 51-летнего итальянского специалиста? У Конте есть разногласия с руководством Интера. Клуб имеет финансовые проблемы, из-за чего не может гарантировать тренеру усиление состава в летнее трансферное окно. В клубе и вообще хотят сократить зарплатную ведомость и продать игроков на целых 80 миллионов евро.

Руководство клуба и тренер уже вроде даже провели переговоры и решили мирно разойтись. Конте не захотел работать при таких условиях. Хотя сам клуб официально пока ничего не сообщает.