Конор МакГрегор дерзко заявил о своем возвращении в спорт: видео
Источник:инстаграм Конора МакГрегора
Ирландский боец Конор МакГрегор объявил о том, что полностью восстановился после серьезной травмы, полученной в поединке с Дастином Порье.
"Впервые снова на ковриках"
В своем инстаграме ирландец распространил видео с первой тренировки после длительной паузы. Свое возвращение он назвал "величайшим в истории спорта".
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"Впервые снова на ковриках! Какой кайф! Вперед, команда! Как говорит мой добрый друг Арнольд Шварцнегер: "Я вернусь, сучки!" Вернусь с местью", – написал Конор.
Ирландский боец также поблагодарил своих врачей и команду за то, что "так скоро после операции я оказался в строю".
Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта,
– подчеркнул боец.
Конор МакГрегор возвращается: видео
- Информации о возможном сопернике и дате боя пока нет.
- В 2021 году МакГрегор провел два боя против Дастина Порье – оба раза проиграл.
- Во втором поединке он сломал ногу.