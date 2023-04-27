"Всегда говорил в лицо": защитник Шахтера рассказал, как испортились его отношения с Петраковым

Правый защитник Шахтер Ефим Конопля рассказал об отношениях с бывшим тренером сборной Украины Александром Петраковым. Футболист признался, почему их отношения были испорчены.

Это было еще во время перехода Ефима Конопли из юношеской во взрослую сборную Украины. Интересно, что в 2019 году защитник Шахтера стал чемпионом мира в составе "сине-желтых" U-20 как раз под руководством Александра Петракова.

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Конопля: Ничего мне не объяснил и не сказал

Конопля заметил, что у него были теплые отношения с украинским тренером на фоне эйфории после триумфального ЧМ.

"Когда мы с Петраковым выиграли чемпионат мира, то у нас были очень хорошие отношения. Наверное, так у всех ребят. Однако когда он возглавил национальную сборную Украины, ситуация изменилась. Тогда был момент, что он кого-то отпустил, кого-то не отпустил", – сказал Ефим.

Футболист донецкого клуба рассказал о телефонном звонке от Петракова по поводу его выступлений за украинскую сборную. Однако было не все так гладко, как думалось.

Он позвонил мне: "Фима, ты хочешь играть за сборную?" Я, конечно, желаю. На игре я остался на смене. Думал, что буду играть в товарищеском матче. В итоге я нормально с Шахтером и не тренировался, потому что тренировки со сборной были по 50 минут. И не сыграл. Ничего мне не объяснил и не сказал,

– сказал футболист "горняков".

"Администратор направил голосовое сообщение, где сказал, что тренер на меня не рассчитывает"

Тогда Конопля решил прояснить ситуацию с отсутствием игровой практики, потому решил поговорить с Петраковым. Но Александр Васильевич заверил, что рассчитывает на правого защитника.

"Я подошел к Петракову на пятый день сбора: "У нас с вами хорошие отношения, говорите как есть: тяну я или нет. Возможно, мне нужно что-то добавить". Он сказал мне, что все в порядке, тренируйся. Потом были спарринги против Эмполи, Риеки, Боруссии. Перед матчем мне администратор направил голосовое сообщение, где сказал, что тренер на меня не рассчитывает. Мол, ты нам не нужен", – рассказал Конопля.

Ефим признался, что после этого случая его отношения с Петраковым пошатнулись.

Петраков всегда говорил в лицо, но тогда было неприятно. Если бы сказал прямо, что не тяну, то никаких вопросов нет. Не знаю к нему, но с моей стороны наши отношения испортились,

– добавил Ефим.

Отметим, что сначала Петраков был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины с августа по октябрь 2021 года. После чего 17 октября 2021 года полноценно возглавил главную команду страны, с которой проработал до конца 2022 года. Теперь возглавляет сборную Армении.

Конопля же дебютировал за взрослую команду Украины 7 октября 2020 года под руководством Андрея Шевченко в товарищеском поединке против Франции (7:1). Защитник Шахтера провел всю встречу. Сейчас в активе Ефима 3 матча за сине-желтую команду.