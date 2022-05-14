Конкурент Павелко: бывший голкипер Шахтера будет баллотироваться в президенты УАФ

Известный в прошлом голкипер Рустам Худжамов планирует немного изменить свою жизнь. Бывший футболист будет баллотироваться на пост президента УАФ.

Первый конкурент для Павелка

39-летний Рустам Худжамов сообщил об этом в стрим-подкасте "Война и футбол". Экс-воротарь многих украинских клубов хочет стать преемником Андрея Павелко, который в настоящее время занимает должность главы Украинской ассоциации футбола.

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Выборы президента Ассоциации, где единственным кандидатом был Павелко – перенесены на неопределенный срок. Нынешний глава занимает этот пост еще с 2015 года.

Худжамов закончил футбольную карьеру еще в апреле 2020 года. После чего работал экспертом на телеканале "Футбол".

Отметим, что бывший голкипер прекрасно разговаривает на украинском языке, на котором говорил в студии до и после футбольных матчей.

Карьера Рустама Худжамова

Всю свою футбольную карьеру провел в родной Украине. Начинал в Динамо U-17, Динамо-2 и Динамо-3.

В 2005 году переехал в Закарпатье. Однако ни в одном клубе так и не смог закрепиться. Побывал в аренде в Харькове, донецком Металлурге, Ильичевке, луганской Заре и харьковском Металлисте.

Был полноценным игроком донецкого Шахтера, но в его составе тоже себя не зарекомендовал, поэтому путешествовал по аренде.

Последним клубом в карьере Худжамова стал Мариуполь. В апреле 2020-го повесил бутсы на гвоздь.

Большинство матчей сыграло в футболке Ильичевца, который называли фарм-клубом Шахтера. Такая же участь была у Мариуполя.

В его активе один матч за сборную Украины.

За всю карьеру провел 230 поединков, в которых пропустил 254 гола и 73 встречи отыграл на ноль.

Отметим, что Худжамов известен в футбольной семье не только своей игрой, но и производством вратарских перчаток. Рустам является основателем бренда Brave GK, его перчатки носят немало известных украинских голкиперов.

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Рустам Худжамов на Брутальном футболе в стрим-подкасте "Война и футбол" сообщил, что пойдет на пост. президента УАФ