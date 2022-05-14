Перший конкурент для Павелка
39-річний Рустам Худжамов повідомив про це у стрим-подкасті "Війна і футбол". Ексворотар багатьох українських клубів хоче стати наступником Андрія Павелка, який наразі обіймає посаду глави Української асоціації футболу.
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Вибори президента Асоціації, де єдиним кандидатом був саме Павелко – перенесені на невизначений термін. Нинішній глава займає цю посаду ще з 2015 року.
Худжамов закінчив футбольну кар'єру ще у квітні 2020-го року. Після чого працював експертом на телеканалі "Футбол".
Відзначимо, що колишній голкіпер чудово розмовляє українською мовою, якою говорив у студії до та після футбольних матчів.
Кар'єра Рустама Худжамова
- Усю свою футбольну кар'єру провів у рідній Україні. Розпочинав у Динамо U-17, Динамо-2 та Динамо-3.
- У 2005-му переїхав у Закарпаття. Однак у жодному клубі так і не зміг закріпитись. Побував в орендах у Харкові, донецькому Металурзі, Іллічівці, луганській Зорі та харківському Металісті.
- Був повноцінним гравцем донецького Шахтаря, але у його складі теж себе не зарекомендував, тому мандрував по орендах.
- Останнім клубом у кар'єрі Худжамова став Маріуполь. У квітні 2020-го повішав бутси на цвях.
- Більшість матчів зіграв у футболці Іллічівця, який називали фарм-клубом Шахтаря. Така ж доля була у Маріуполя.
- У його активі один матч за збірну України.
- За усю кар'єру провів 230 поєдинків, у яких пропустив 254 голи та 73 зустрічі відіграв на нуль.
- Відзначимо, що Худжамов відомий у футбольній сім'ї не лише своєю грою, а й виробництвом воротарських рукавиць. Рустам є засновником бренду Brave GK, його рукавиці носять чимало відомих українських голкіперів.
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Рустам Худжамов на Брутальному футболі у стрим-подкасті "Війна і футбол" повідомив, що йтиме на пост. президента УАФ