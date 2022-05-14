Перший конкурент для Павелка

39-річний Рустам Худжамов повідомив про це у стрим-подкасті "Війна і футбол". Ексворотар багатьох українських клубів хоче стати наступником Андрія Павелка, який наразі обіймає посаду глави Української асоціації футболу.

Читайте також Корнієнко розповів, хто з легіонерів Шахтаря допомагав Україні

Вибори президента Асоціації, де єдиним кандидатом був саме Павелко – перенесені на невизначений термін. Нинішній глава займає цю посаду ще з 2015 року.

Худжамов закінчив футбольну кар'єру ще у квітні 2020-го року. Після чого працював експертом на телеканалі "Футбол".

Відзначимо, що колишній голкіпер чудово розмовляє українською мовою, якою говорив у студії до та після футбольних матчів.

Кар'єра Рустама Худжамова

Усю свою футбольну кар'єру провів у рідній Україні. Розпочинав у Динамо U-17, Динамо-2 та Динамо-3.

У 2005-му переїхав у Закарпаття. Однак у жодному клубі так і не зміг закріпитись. Побував в орендах у Харкові, донецькому Металурзі, Іллічівці, луганській Зорі та харківському Металісті.

Був повноцінним гравцем донецького Шахтаря, але у його складі теж себе не зарекомендував, тому мандрував по орендах.

Останнім клубом у кар'єрі Худжамова став Маріуполь. У квітні 2020-го повішав бутси на цвях.

Більшість матчів зіграв у футболці Іллічівця, який називали фарм-клубом Шахтаря. Така ж доля була у Маріуполя.

У його активі один матч за збірну України.

За усю кар'єру провів 230 поєдинків, у яких пропустив 254 голи та 73 зустрічі відіграв на нуль.

Відзначимо, що Худжамов відомий у футбольній сім'ї не лише своєю грою, а й виробництвом воротарських рукавиць. Рустам є засновником бренду Brave GK, його рукавиці носять чимало відомих українських голкіперів.

Повний текст публікації

Рустам Худжамов на Брутальному футболі у стрим-подкасті "Війна і футбол" повідомив, що йтиме на пост. президента УАФ