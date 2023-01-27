Революционный акт дружбы: КОНКАКАФ и КОМЕБОЛ объединятся и создадут три новых турнира

Латиноамериканская и североамериканская ассоциации футбола решили действовать вместе. КОНКАКАФ и КОМЕБОЛ создадут три новых международных турнира.

Конфедерации подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и подготовили продолжительный способ совместных турниров. У них в планах организация мужского и женского международных турниров, а также создание клубного соревнования.

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Копа Америка

Первый турнир, предусмотренный соглашением, это Копа Америка-2024. Соревнования будут проходить в США, которые также готовятся принять ЧМ-2026 вместе с Канадой и Мексикой. В турнире примут участие все десять команд из Южной Америки и шесть представителей Северной Америки по итогам Лиги Наций КОНКАКАФ 2023/2024.

Копа Америка всегда практиковала приглашение команд не с КОМЕБОЛ, но их количество балансировало на уровне двух команд. Например, в турнире принимали участие сборные, такие как: Катар, Япония, Мексика, США, Ямайка, Гондурас и другие.

Женские международные соревнования

Следующий турнир, который желают организовать новоиспеченные партнеры, это Золотой кубок КОНКАКАФ, который также пройдет в 2024 году. Это будет дебютный розыгрыш турнира. К восьми командам из Северной Америки присоединятся еще четыре команды из Южной Америки. Кстати, они уже известны. Это будут сборные Бразилии, Аргентины, Колумбии и Парагвая.

Финал четырех

Последние соревнования, которые запланировали Комебол и Конкакаф, пройдут между клубами. Конфедерации хотят организовать финал четырех для лучших клубов континентов. Каждая ассоциация должна делегировать на турнир по две лучшие команды по итогам внутренних соревнований.

Напомним, что европейский футбол также ожидают определенные изменения в ближайшем будущем.

Победители Копа Америка

На турнире ни разу не торжествовала приглашенная сборная. Чемпионами становились только латиноамериканские команды.

1999, 2004, 2007, 2019 год – Бразилия.

2001 год – Колумбия

2011 год – Уругвай.

2015 и 2016 год – Чили.

2021 год – Аргентина.

Среди приглашенных сборных были только призеры.