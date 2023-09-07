Боятся оскорбить РФ: на конгрессе с таэквон-до представителю Украины запретили вспоминать войну

В финском Тампере состоялся конгресс Международной федерации таэквон-до (ITF). Право на заключительное слово получил президент Всеукраинского союза таэквон-до Валентин Зорба.

4 сентября в финском Тампере начался чемпионат мира по таэквон-до – неолимпийской разновидности тхэквондо. В рамках турнира состоялся конгресс Международной федерации таэквон-до (ITF).

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Странное поведение президента ITF

Президент Всеукраинского союза таэквон-до Валентин Зорба выступил в конце конгресса. Он выразил благодарность странам-членам ITF за поддержку во время российского вторжения.

"Мы все знаем, что война в Украине длится уже 18 месяцев. Ежедневно российские ракеты разрушают наши города и села.

Дети, женщины и мужчины гибнут, а постройки разрушаются. Нам тяжело, но Украина успешно защищается от российских окупантов" – сказал Зорба.

Однако после этих слов представителя Украины остановил президент организации Пауль Вайлер. Он попросил Зорбу не делать "политических заявлений".

Простите, что прерываю вас, это не место для политических заявлений, и когда мы разговаривали перед Конгрессом, я получил совсем другую информацию от господина Зорбы,

– сказал Вайлер.

Глава Всеукраинского союза таэквон-до продолжил свое выступление. Он напомнил участникам конгресса, что не все украинские спортсмены смогут поучаствовать в чемпионате.

"Спортсмены имеют возможность сразиться с сильнейшими и лучшими в мире. К сожалению, некоторые из них не смогли поехать с нами и принять участие в этих соревнованиях, потому что они на войне.

Они рискуют жизнью ради нашей безопасности. В это тяжелое для Украины время, мы сделали все возможное, чтобы быть здесь, чтобы полноценно быть с таэквон-до семьей, увидеть наших друзей и поблагодарить всех стран за поддержку.

Мы ценим поддержку, которую оказывают ваши страны. Ваша помощь делает нас сильнее в борьбе с российскими агрессорами", – рассказал Зорба.

Речь президента Всеукраинского союза таэквон-до вызвала аплодисменты в зале. Однако Вайлер сделал представителю Украины еще одно замечание.

Мы сочувствуем вашей ситуации, но это не платформа для политических заявлений,

– повторил президент ITF.

Впрочем, стоит отдать должное Международной федерации таэквон-до (ITF). На конгрессе не было представителей России и Белоруссии. Спортсменов из стран-агрессоров не будет на чемпионате мира. Финляндия также занимает твердую позицию по войне в Украине и ограничила въезд в страну гражданам России.

Чемпионат мира по таэквон-до продлится до 10 сентября. В Украине этот вид спорта развивается под официальным названием таэквон-до ITF. Также неофициально эту версию называют северокорейской.