В Москве 22 февраля состоялся "шабаш" россиян на стадионе "Лужники" в преддверии защитника страны-террориста. Украинский футболист Роман Зозуля классно "проехался" по "цирковому спектаклю" окупантов.

Бывший нападающий сборной Украины и Днепра прокомментировал разлетевшийся всеми соцсетями концерт в столице "большой страны". Многие высмеяли это действо, куда согнали весь сброд России.

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Зозуля: Это время чумы

Украинский футболист и активный волонтер назвал такой концерт "пиром во время чумы". Зозуля вспомнил момент с выступлением президента России и девочкой, которую якобы российские военные спасли в Мариуполе, который "русский мир" стер с лица земли, остались только разрушения.

Однако "спасенная от наистов" девочка испортила весь план, забыв изученные слова на сцене. Ведущие этого "грандиозного концерта" смогли исправить эту ситуацию и предложили ей и другим находившимся на сцене детям обнять своего "спасителя". Они назвали его "ангелом". Даже безобразно было такое видеть.

Интересно, что еще в начале действа не одна тысяча россиян покинули концерт раньше времени. Похоже, что еда и чай закончились, потому россияне больше не были заинтересованы в таком "шабаше". Но кучи людей, покидающих стадион, были проигнорированы местными камерами телеканалов.

Это время во время чумы. Загнали на стадион рабов, выдали им тряпки цвета флага ру*ни. "Счастливые" морды. Крики. Аплодисменты. Старый маразматик вышел на сцену. Произнес свои влажные фантазии и уехал домой. А дальше… Вышел урод, которого они называют "ангелом", и кучка детей. И просто посмотрите видео… Девочка даже не запомнила то, что ей нужно было говорить, и как "благодарить" за спасение *рку. Ну это же цирк. Глядя на то, как дети обнимают эту сволочь, можно увидеть, что даже им стыдно,

– написал Роман.

"И кстати, как только ботоксный уехал, сразу появилось видео, где уже все расходятся со стадиона. Наверное плохо кормили или платили. Потому что "концерт" только начался. Но свою картинку они получили. Картинку стада рабов и идиотов", – добавил Зозуля.

Отметим, что этот "шабаш" россиян состоялся в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущий концерт на "Лужниках" состоялся 18 марта 2022 года.

Любопытно, что Путин два дня подряд выступал перед своим народом. Что не может не удивлять. Появляются сомнения, какой из него нескольких клонов был на "Лужниках", а выступавший за день до этого концерта. Самим россиянам выступление их "сумасшедшего" не понравилось.