Комментатор Вацко едва не сорвал голос после гола Довбика в ворота Швеции: эмоциональное видео

Сборная только на последней минуте матча вырвала у Швеции путевку в 1/4 финала Евро-2020. Украинский комментатор встречи Виктор Вацко бурно и очень эмоционально отреагировал на победный гол Артема Довбика.

Реакция на гол Довбика

Виктор Вацко отмечается своей эмоциональностью во время комментирования. А особенно, когда это касается матчей сборной Украины. 42-летний футбольный журналист был назначен комментировать важный поединок команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

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В середине первого тайма Александр Зинченко размочил нули на табло. Футболист Манчестер Сити стал адресатом передачи Шведа от Андрея Ярмоленко и в одно касание пробил мимо голкипера шведов. А вот на 120+1 минуте Артем Довбик, который вышел на замену вместо все того же Ярмоленко, забивший победный гол сборной и вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы.

Оба гола украинский комментатор встретил бурными эмоциями, которые он просто не смог сдержать радость. В прямом эфире Вацко едва не сорвал голос, его крик смог разбудить даже тех, кто уже спал во время матча. Любому комментатору мира будет сложно переплюнуть украинца.

После поединка Вацко выложил видео в своем Инстаграме. Виктор отметил, что думаю, что с возрастом он станет спокойнее и сдержаннее во время опасных моментов и голов в прямом эфире. Под постом фанаты расхвалили такие эмоции Виктора.

Я думал, что с возрастом пройдет... на пятом десятке нужно быть спокойнее, взвешеннее, сдержаннее, уравновешеннее... но пока не получается. Наверное, именно за это я и люблю футбол и свою профессию. Нерв, драйв, эмоция, адреналин. Бессонная ночь. Опустошение. И ожидание новой игры. Новой истории. С историческим четвертьфиналом Евро тебя, наша футбольная Украина! Героям Слава!,

– написал журналист.

Видео эмоций Вацко