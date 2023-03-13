Днепр-1 дал комментарий о трансферном бане: клуб задолжал за футболиста, который даже не играл
Источник:СК Днепр-1
Футбольный клуб "Днепр-1" получил запрет на регистрацию новых футболистов. Долг связан с одним из самых дорогих трансферов команды.
В феврале 2022 года Днепр-1 совершил трансфер бразильца Фелипа Пиреса из португальского Морейренсе. За переход вингера днепряне должны были заплатить 1 миллион евро. Этот трансфер стал одним из рекордных в 8-летней истории клуба.
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Бан из-за игрока, который не успел сыграть даже матч
Однако военная агрессия, начатая Россией в 2022 году, сломала все планы. Пирес, не сыгравший ни одного матча за новую команду, отправился в нидерландский АДО Ден Хааг, а днепряне не сумели вовремя расплатиться за трансфер.
Из-за задолженности перед португальским клубом Днепр-1 получил трансферный бан от УЕФА. Днепряне официально прокомментировали ситуацию, в которую они попали.
"Решение запретить СК Днепр-1 регистрировать новых футболистов вызвано долгом перед клубом Морейренсе (Португалия) за трансфер Фелипе Пиреса. По этому поводу должны заявить следующее:
Спортивный клуб Днепр-1 не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Но клуб Морейренсе до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения).
Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время", – говорится в официальном заявлении клуба.
Что известно о Пиресе
- Филипп Пирес – воспитанник систем Ред Булл. Сначала футболист набирался мастерства в бразильском Ред Булл Бразил.
- В 2014 году попал в юношескую команду другого клуба концерна Ред Булл – РБ Лейпциг.
- Вингер успел поиграть в Австрии за Лиферинг, Австрию и Зальцбург. В чемпионате Германии защищал цвета Хоффенхайма и Франкфурта.
- В 2019 году Пирес вернулся на родину и присоединился к действующему чемпиону, клубу Палмейрас. Играл в аренде за Форталеза и хорватскую Риеку.
- В 2020 году подписал контракт с португальским Морейренсом.
- 12 февраля 2022 заключил 4-летний контракт с украинским клубом Днепр-1.
- Из-за войны в Украине играл на правах аренды за АДО Дэн Хааг, Жувентуде. В настоящее время вингер выступает в составе греческого Волоса.
- Трансферная стоимость Пиреса оценивается в 800 тысяч евро.