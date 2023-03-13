Днепр-1 дал комментарий о трансферном бане: клуб задолжал за футболиста, который даже не играл

Футбольный клуб "Днепр-1" получил запрет на регистрацию новых футболистов. Долг связан с одним из самых дорогих трансферов команды.

В феврале 2022 года Днепр-1 совершил трансфер бразильца Фелипа Пиреса из португальского Морейренсе. За переход вингера днепряне должны были заплатить 1 миллион евро. Этот трансфер стал одним из рекордных в 8-летней истории клуба.

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Бан из-за игрока, который не успел сыграть даже матч

Однако военная агрессия, начатая Россией в 2022 году, сломала все планы. Пирес, не сыгравший ни одного матча за новую команду, отправился в нидерландский АДО Ден Хааг, а днепряне не сумели вовремя расплатиться за трансфер.

Из-за задолженности перед португальским клубом Днепр-1 получил трансферный бан от УЕФА. Днепряне официально прокомментировали ситуацию, в которую они попали.

"Решение запретить СК Днепр-1 регистрировать новых футболистов вызвано долгом перед клубом Морейренсе (Португалия) за трансфер Фелипе Пиреса. По этому поводу должны заявить следующее:

Спортивный клуб Днепр-1 не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Но клуб Морейренсе до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения).

Отметим, что специалисты нашего клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время", – говорится в официальном заявлении клуба.

Что известно о Пиресе