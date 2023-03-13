У лютому 2022 року Дніпро-1 здійснив трансфер бразильця Феліпа Піреса з португальського Морейренсе. За перехід вінгера дніпряни повинні були заплатити 1 мільйон євро. Цей трансфер став одним з рекордних у 8-річній історії клубу.
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Бан через гравця, який не встиг зіграти бодай матч
Проте військова агресія, яку розпочала Росія в 2022 році, поламала всі плани. Пірес, який не зіграв жодного матчу за нову команду, вирушив до нідерландського АДО Ден Хаага, а дніпряни не зуміли вчасно розплатитися за трансфер.
Через заборгованість перед португальським клубом Дніпро-1 отримав трансферний бан від УЄФА. Дніпряни офіційно прокоментували ситуацію, в яку вони потрапили.
"Рішення заборонити СК Дніпро-1 реєструвати нових футболістів спричинено боргом перед клубом Морейренсе (Португалія) за трансфер Феліпе Піреса. З цього приводу маємо заявити наступне:
Спортивний клуб Дніпро-1 не відмовляється від зобов’язань та готовий здійснити платіж. Але клуб Морейренсе досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення ЗЕД-платежу (в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих змін).
Зазначимо, що фахівці нашого клубу спільно з УЄФА, який ознайомлений із ситуацією, працюють над вирішенням проблеми та перебувають на шляху до її розв’язання найближчим часом", – йдеться у офіційній заяві клубу.
Що відомо про Піреса
- Філіп Пірес – вихованець систем Ред Бул. Спочатку футболіст набирався майстерності у бразильському Ред Булл Бразіл.
- У 2014 році потрапив до юнацької команди іншого клубу концерну Ред Булл — РБ Лейпциг.
- Вінгер встиг пограти у Австрії за Ліферінг, Аустрію та Зальцбург. В чемпіонаті Німеччини захищав кольори Хоффенхайма та Франкфурта.
- У 2019 році Пірес повернувся на батьківщину і приєднався до чинного чемпіона, клубу Палмейрас. Грав у оренді за Форталезе та хорватську Рієку.
- У 2020 році підписав контракт з португальским Морейренсе.
- 12 лютого 2022 року уклав 4-річний контракт з українським клубом Дніпро-1.
- Через війну в Україні грав на правах оренди за АДО Ден Хааг, Жувентуде. Нині вінгер виступає у складі грецького Волоса.
- Трансферна вартість Піреса оцінюється у 800 тисяч євро.