В команде называют и Бэтменом, и Спайдерменом, – вратарь Динамо Нещерет о маске на лице

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет в одном из товарищеских матчей на сборах получил травму – соперник ногой разбил ему лицо. Теперь он вынужден играть в защитной маске.

Нещерету разбили лицо в матче против Буде/Глимт 27 января на сборах в Турции. При этом голкипер вышел на замену во втором тайме, а через восемь минут был вынужден покинуть поле с помощью медиков.

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На следующий день Динамо вернулось в Киев, а Нещерет отправился в больницу, где ему сделали операцию. Поэтому у него начался процесс восстановления, из-за чего он не отправился с командой на второй сбор.

Когда я дома сидел, то было очень трудно наблюдать за всеми со стороны. Все работают, играют, а ты лежишь и ничего не делаешь. Даже не мог пробежаться нормально, потому что врачи не разрешали, пока не вытащат тампоны из носа,

– рассказал Нещерет

На третий сбор в Турцию Нещерет уже полетел. Но вынужден заниматься в защитной маске. Поэтому не обошлось и без шуток со стороны партнеров.

"Называют и Бэтменом, и Спайдерменом. Так что все в порядке", – рассказал вратарь.

Страх перед мячом

Рассказал игрок и о том, есть ли у него опасения перед мячом после этого столкновения.

"На тренировках, когда есть короткие дистанции, меня пока убирают, так как мяч может прилететь в лицо. А когда идут удары издалека, то в любом случае можно успеть закрыть лицо. В общем, опасение небольшое присутствует, но это ощущение пройдет", – рассказал Нещерет.