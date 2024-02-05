Худший день: как в команде Фьюри отреагировали на травму перед боем с Усиком
Источник:Солнце
В команде Тайсон Фьюри рассказали, как отреагировали на травму боксера. Этот день назвали одним из худших за все время.
Кристиан Блэклок, который работает тренером по физподготовке обладателя WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, как в команде отреагировали на травму боксера. Он сотрудничает с британцем с 2015 года.
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Как команда Фьюри отреагировала на травму
"Опустошен. Работаю с Тайсоном с 2015 года, тот день был, пожалуй, худшим в нашей команде за все время.
За кулисами люди не видят и не осознают огромных личных жертв, которые мы все принесли как команда, чтобы обеспечить Тайсону лучшую возможную подготовку. Мы работали 4 месяца, десятки тренировок, массажи, приготовление еды. Члены команды ежедневно проезжают сотни миль, чтобы выполнять индивидуальные задания вместе с Тайсоном", – отметил тренер.
Также он рассказал, что боксеру пришлось отказаться от рождественских праздников с семьей, а затем поехать в Саудовскую Аравию на 2 месяца, пропустить празднование Нового года с семьей и близкими. По его словам, Тайсон приложил максимум усилий, чтобы подготовиться.
"Очевидно, мы все расстроены и подавлены рассечением, странным несчастным случаем во время спарринга, который некоторые люди на самом деле ставят под сомнение. Но мы перегруппируемся и снова будем работать, как всегда решительно", – написал Блэклок.
Бой снова перенесен: главное
- Изначально запланированный на 17 февраля бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком был отложен из-за травмы британского боксера.
- Новая дата поединка – 18 мая 2024 года, и остается неизменной место проведения – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.