Команда Динамо не доиграла матч на сборах – футболисты устроили массовую драку

Юношеская команда Динамо досрочно закончила матч против сверстников из турецкого Антальяспора. Все из-за драки, которая вспыхнула между игроками на поле.

Команды поочередно выходили вперед в этом матче. В первом тайме Эмре Демир вывел турецкую команду вперед.

Уже после перерыва, когда в Динамо U-19 на поле вышел обновленный состав, сначала Попов сравнял счет, а затем Царенко вывел киевлян вперед.

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Но на 86-й минуте Эмре Демир снова забил ударом со штрафного.

Буквально в следующей же атаке Диалло побежал едва ли не с центра поля к воротам и пробил мимо вратаря. Но радость сенегальца оказалась преждевременной, поскольку арбитр зафиксировал офсайд у Самбы. Динамовцы были очень возмущены этим решением рефери, даже главный тренер команды Игорь Костюк прибежал, чтобы выказать свое недовольство.

Апогеем всего стали эмоции Диалло, конфликт которого с соперником спровоцировал массовую драку на поле. Из-за этого нападающий киевлян получил красную карточку.

В итоге, было решено не доигрывать последние минуты встречи, и матч завершился результативной ничьей – 2:2.