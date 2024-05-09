"Мужики" улучшили свое положение в УПЛ: Заря минимально одолела Колос на выезде

В четверг, 9 мая, состоялся перенесенный матч 15-го тура чемпионата Украины. В нем встретились Колос и Заря.

Матч перенесли из-за воздушной тревоги, которая сорвала поединок. Обе команды сейчас находятся близко друг к другу в турнирной таблице, пишет 24 канал.

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Заря победила на выезде

Весь матч Колос был активнее на поле и шел в атаки больше Зари, однако моменты так и не реализовывал.

В середине первого тайма "мужики", усилиями Эдуардо Герреро, смогли открыть счет в матче. Заря успешно "расшатала" защиту противника и Герреро смог забить гол прицельным ударом в нескольких метрах от ворот.

Во втором тайме Колос снова пытался активно атаковать, но все попытки были тщетными. В частности команда из Ковалевки нанесла больше ударов по воротам, однако не мяч так и не попал в них.

Уже в конце, в дополнительное время, Заря заработала штрафной, однако мяч прошел в другую сторону от ворот.

Видеообзор матча Колос – Заря: смотрите видео

Отметим, что по результатам матча Заря поднялась на 8 позицию в УПЛ, а Колос опустился на 10 позицию. "Мужики" смогли оторваться от приближения к матчам на вылет.

В следующий раз команды встретятся в рамках 30-го тура чемпионата Украины 25 мая. Время еще не определено.