Матч перенесли через повітряну тривогу, яка зірвала поєдинок. Обидві команди наразі знаходяться близько одна до одної в турнірній таблиці, пише 24 канал.

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Зоря перемогла на виїзді

Весь матч Колос був активнішим на полі і йшов у атаки більше Зорі, однак моменти так і не реалізовував.

В середині першого тайму "мужики", зусиллями Едуардо Герреро, змогли відкрити рахунок у матчі. Зоря успішно "розхитала" захист противника і Герреро зміг забити гол прицільним ударом за кілька метрів від воріт.

У другому таймі Колос знову намагався активно атакувати, але всі спроби були марними. Зокрема команда з Ковалівки завдала більше ударів по воротах, однак не м'яч так і не потрапив у них.

Вже наприкінці, у додатковий час, Зоря заробила штрафний, однак м'яч пройшов в інший бік від воріт.

Відеоогляд матчу Колос – Зоря: дивіться відео

Відзначимо, що за результатами матчу Зоря піднялась на 8 позицію в УПЛ, а Колос опустився на 10 позицію. "Мужики" змогли відірватись від наближення до матчів на виліт.

Наступного разу команди зустрінуться в межах 30-го туру чемпіонату України 25 травня. Час ще не визначено.