Колос вырвал победу у Десны в матче с двумя удалениями: видео гола Сичинавы
Источник:24 канал
Черниговская Десна и Колос встретились 21 ноября в рамках 15-го тура УПЛ. Поединок завершился минимальной победой футболистов Колоса.
Десна – Колос 0:1
Гол: Сичинава, 67
Удаление: Селин, 53 – Кариока, 90+1
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На протяжении всего поединка Десна демонстрировала лучший футбол, хотя обе команды не радовали количеством острых моментов.
Наиболее опасный момент был у защитника хозяев Цымбалюка. Он после навеса с углового ударом головой направил мяч под перекладину. Волынец выручил партнеров и отбил мяч.
Рисунок игры не изменялся пока Евгений Селин на 53-й минуте не получил прямое удаление и оставил Десну в меньшинстве. Через 14 минут Колос забил единственный в матче гол.
Гости прорвались в штрафную Десны через левый фланг. Сичинава лучше всего сориентировался в штрафной соперника и прошил Литовку.
В компенсированное время арбитр уровнял составы, удалив Кариоку. Однако Десна не успела воспользоваться своим шансом.
Десна – Колос видеообзор
Колос прервал серию поражений
Ковалевский клуб прервал неудачную серию в УПЛ из четырех поражений подряд. Благодаря победе Колос набрал 14 очков и поднялся на 10 место.
Также у Колоса игра в запасе против Миная. Десна после 15-ти матчей имеет 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице.