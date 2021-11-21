Десна – Колос 0:1

Гол: Сичинава, 67

Удаление: Селин, 53 – Кариока, 90+1

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На протяжении всего поединка Десна демонстрировала лучший футбол, хотя обе команды не радовали количеством острых моментов.

Наиболее опасный момент был у защитника хозяев Цымбалюка. Он после навеса с углового ударом головой направил мяч под перекладину. Волынец выручил партнеров и отбил мяч.

Рисунок игры не изменялся пока Евгений Селин на 53-й минуте не получил прямое удаление и оставил Десну в меньшинстве. Через 14 минут Колос забил единственный в матче гол.

Гости прорвались в штрафную Десны через левый фланг. Сичинава лучше всего сориентировался в штрафной соперника и прошил Литовку.

В компенсированное время арбитр уровнял составы, удалив Кариоку. Однако Десна не успела воспользоваться своим шансом.

Десна – Колос видеообзор

Колос прервал серию поражений

Ковалевский клуб прервал неудачную серию в УПЛ из четырех поражений подряд. Благодаря победе Колос набрал 14 очков и поднялся на 10 место.

Также у Колоса игра в запасе против Миная. Десна после 15-ти матчей имеет 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице.