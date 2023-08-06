Колос благодаря ударному финишу дожал Черноморец и обошел Шахтер: видеообзор матча

Команда из Ковалевки продолжает не пропускать на старте УПЛ. После нулей с Оболонью подопечные Вишняка обыграли гостей из Одессы.

Колос – Черноморец 2:0

Голы: Велетень, 77, Цуриков, 88.

В чемпионате Украины 2023-2024 год подходит к завершению 2 тур УПЛ. В одном из последних матчей воскресенья встречались между собой середняки - Колос принимал Черноморец, пишет 24 канал.

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Команда из Ковалевки не лучшим образом начала сезон, расписав ничью с аутсайдером УПЛ Оболонью. В то же время одесситы стартовали с победы над другим новичком ЛНЗ.

Игра проходила при относительном паритете, но у Колоса было немного больше острых моментов. Кульминаций наступила в самой концовке матча. Счет смог открыть вышедший на замену Велетень.

Владислав отозвался на подачу с фланга и вколотил мяч в сетку ворот Билыка. А чуть позже Цуриков прошил кипера после подачи со штрафного и скидки Милька.

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Победа выводит Колос на третье место в турнирной таблице, тогда как Черноморец остается в ее середине. В следующем туре кузнецы будут принимать Верес, а команду Григорчука ожидает домашний бой с Оболонью.

Видеообзор матча Колос – Черноморец: