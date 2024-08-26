Верес минимально победил Колос на выезде: обзор матча

В понедельник, 26 августа, состоялись последние матчи 4-го тура чемпионата Украины. В одном из них встретились Колос и Верес.

Колос – Верес 0:1

Гол: Шарай, 54.

Обе команды пока занимают не самые высокие позиции в турнирной таблице УПЛ. Каждая из них имела шанс улучшить положение тремя баллами в актив, пишет 24 канал.

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Триумфальная победа Вереса

С самого начала первого тайма ровенчане активно прессинговали команду из Ковалевки. Под конец тайма первый опасный момент создал Гайдучик, однако не смог его реализовать. После этого была неудачная атака Колоса.

Уже на 54-й минуте Верес забил первый и решающий гол в матче. Забитым мячом отметился Шарай.

После этого Колос несколько раз пытался провести атаки, однако безуспешно. Счет, по итогам матча, остался в пользу ровенчан.

Отметим, что 26 июня состоится также отложенный матч ЛНЗ – Карпаты (19:00).