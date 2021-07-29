Колос узнал соперника в квалификации Лиги конференций

Ковалевский Колос узнал с какой командой сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Команде придется отправиться Казахстан.

Колос в третьем раунде квалификации должен был сыграть с победителем пары Шахтер (Караганда, Казахстан) – Стяуа (Румыния).

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В первом матче победу праздновал румынский клуб со счетом 1:0. А в Казахстане игра в основное время закончилась со счетом 2:1. При этом победный гол был забит на 90+1 минуте.

Учитывая, что с этого сезона отменили правило выездного гола, командам пришлось играть дополнительное время. За два тайма по 15 минут забитых голов не было. Поэтому победителя пары пришлось определять в серии пенальти.

Решающим стал промах Василе Моруцан. Игорь Шацкий выдал удивительный сейв, не позволив ему забить.

Таким образом Шахтер выходит в третий раунд квалификации Лиги конференций. И сыграет против Колоса. Первая игра состоится 5 августа в Ковалевке, а ответный матч 12 августа в Караганде.