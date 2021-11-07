Шахтер в нервной игре победил Колос и обошел Динамо в турнирной таблице: видео

Шахтер вышел на первое место в чемпионате Украины сезона-2021/2022. "Горняки" обошли киевское Динамо, благодаря победе в 14-м туре УПЛ против Колоса.

Колос – Шахтер 1:3

Голы: Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

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Шахтер снова первый

К середине первого тайма Шахтеру удалось отметиться двумя голами. На 15-й минуте первый гол в матче после навеса Алана Патрика забил Николай Матвиенко. Защитник удачно сыграл на опережение в штрафной.

Видео гола Матвиенко

Через 10 минут преимущество гостей удвоил Фернандо. Артем Бондаренко классным пасом вывел бразильца на рандеву с Волынцом. Фернандо пробил мимо голкипера и попал в створ ворот – 2:0.

Фернандо забил в четвертом подряд матче за "горняков".

Видео гола Фернандо

Казалось, что Шахтер заложил фундамент для разгрома. Однако под занавес первого тайма Колос едва не сравнял счет. На 41-й минуте Олег Ильин отыграл один мяч.

После навеса в штрафной Витао неудачно выбил мяч точно на игрока Колоса. Ильин обработал мяч и пробил в дальний угол.

Видео гола Ильина

Затем хозяева заработали перспективный штрафной: Андрей Богданов мощно пробил по центру ворот и Анатолий Трубин только со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

Шахтер ответил уже после перерыва. Алан Патрик мощно и красиво нанес удар издалека. Волынец не без проблем сумел отбить мяч.

Свою возможность имел и Колос после содержательной атаки на 60-й минуте. Навес в штрафную Шахтера с левого фланга завершился острым ударом Ильина в нижний угол. Трубин чудом успел отбить мяч.

Несмотря на старания Колоса гостям удалось восстановить преимущество в два мяча. Михаил Мудрик на 72-й минуте обыгрался с Аланом Патриком и уверенно переиграл Волынца в ближнем бою.

Видео гола Мудрика

На 78 минуте нерва матчу добавил грубый фол Фернандо. Игрок Шахтера въехал шипами в голову Золотову. Несмотря на кровь на лбу игрока Колоса арбитр решил наказать Фернандо только желтой карточкой, что разозлило хозяев. Но это никаким образом не сказалось на счете – 3:1 победа Шахтера.

Колос – Шахтер видеообзор

Благодаря победе Шахтер после 14-и туров набрал 35 очков, как и Динамо. Однако именно "горняки" возглавляют турнирную таблицу благодаря дополнительным показателям. Колос удерживает 11-е место.