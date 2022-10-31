Важная победа: Колос обыграл Верес в матче за шесть очков

В Ковалевке состоялся заключительный поединок 10 тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Победа над соседом по турнирной таблице позволила хозяевам подняться в еврокубковую зону.

Колос – Верес 2:0

Голы: Ильин, 69, Чоботенко, 75

Колос на своем поле сумел достаточно уверенно победить ровенский Верес в 10-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Оба гола ковалевцы забили во второй половине игры.

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Сначала на 69-й минуте Олег Ильин открыл счет во встрече, а еще через 6 минут после этого Сергей Чоботенко второй раз заставил Богдана Когута доставать мяч из сетки, удвоив преимущество Колоса.

Благодаря этой победе Колос обошел в турнирной таблице не только находящийся на соседней строке Верес, но и киевское Динамо. Ковалевцы с 15 зачетными баллами поднялись сразу в еврокубковую зону – на пятое место.

Видеообзор матча Колос – Верес

В следующем туре Колос сыграет на выезде против Александрии, а Верес проведет выездной матч против Металлиста 1925. Оба поединка состоятся 5 ноября.