Экс-динамовцы принесли победу Колосу над кризисным Минаем: видеообзор матча 14 тура УПЛ

Поединок в Ковалевке между Колосом и Минаем открыл программу 14-го тура УПЛ. Команда Владимира Шарана продлила неприятную безвыигрышную серию.

Колос – Минай 2:0

Голы: Милько, 18, Бурда, 35.

Удаление: Мельник, 49 (М)

Несмотря на солидную комплектацию, ковалевский Колос застрял в середине турнирной таблицы. В поединке с аутсайдером УПЛ подопечных Ярослава Вишняка устраивала только победа, пишет 24 Канал.

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Колос воспользовался угловыми

Обе команды наиболее миролюбивы в чемпионате Украины. На счету Колоса 8 ничьих, а у Миная – 6. Однако в очной встрече каждый из соперников надеялся одержать победу.

Хозяева первыми открыли счет во встрече. Воспитанник динамовской школы Вадим Милько удачно сыграл во время розыгрыша углового. Бандура отразил удар 37-летнего ветерана, когда он уже был за линией.

Еще до перерыва ковалевцы удвоили свое преимущество. И снова Колосу помогли стандарт и экс-динамовцы. Андрей Богданов выполнил подачу из углового, которую замкнул Никита Бурда.

В дебюте второго тайма подвел закарпатскую команду Мельник. Защитник получил второе предупреждение из-за фола на Болбате.

Даже в меньшинстве подопечные Шарана пытались отыграться. Однако финальный свисток зафиксировал победу Колоса со счетом 2:0.

Благодаря этой победе Колос поднялся на шестую строчку. У команды Вишняка 20 очков.

Минай остался на последнем месте. В 14 матчах "лисы" заработали всего 6 очков.

Видеообзор матча Колос – Минай