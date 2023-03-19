Забывая о еврокубках: Колос уступил Минаю, который питает надежды остаться в УПЛ – видеообзор

"Хлеборобы" не слишком сильно демонстрируют свое желание сыграть в еврокубках следующего сезона. А вот у "лис" напротив горят глаза остаться в элитном дивизионе.

Колосс – Минай 0:1

Гол : Кравчук, 9

Колос и Минай провели встречу в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги, победителем из которой неожиданно вышли "лисы". Команда из Ковалевки удаляется от еврокубков, пишет 24 канал.

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Не убедительная игра фаворита

Коллективы не заставили футбольных фанатов долго ждать забитого гола. Закарпатский клуб нашел свой момент уже на 9 минуте встречи. Забитым мячом отличился Юрий Кравчук. После подачи с угла поля защитник Миная точным ударом головой открыл счет в матче, отправив "круглого" под штангу ворот Колоса, 1:0.

"Хлеборобы", нацеленные на еврокубковую кампанию в следующем сезоне, не выглядели значительно убедительнее команды-аутсайдера Украинской Премьер-лиги. Коллектив из Ковалевки хоть и больше контролировал мяч и по воротам соперникам пытался нанести большее количество ударов, однако это было бесполезно. "Лисицы" изредка пытались "поскалить зубы" и только ради того, чтобы не выглядеть жертвой в матче.

Команды больше голов своим фанатам не желали предлагать, потому и завершили матч с минимальным преимуществом Миная. Колосс закрепился на 6-м месте (23 пункта в активе) чемпионата Украины, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков. Минай все же питает надежды сбежать из "опасной зоны", занимая 13 место чемпионата (18 очков в активе). Интересно, что 11-е (Черноморец) и 12-е (Верес) место чемпионата также имеют по 18 баллов, поэтому у закарпатцев есть все шансы на спасение.

Видеообзор матча Колос – Минай: