Колос одержал первую победу в УПЛ, минимально одолев Металлист 1925: видео

В пятницу, 30 июля, вечерним матчем между Колосом и Металлистом 1925 завершился первый день второго тура УПЛ. Победитель на арене в Ковалевке определился благодаря единственному голу.

Колос – Металлист 1925 1:0

Гол: Костышин, 72

К слову Шахтер в напряженном матче разгромил на выезде Львов: видео

Металлист 1925 активно начал матч и мог открывать счет на 11-й минуте. Батюшин выбежал один на один, перебросил Волынца, но мяч полетел слабо и Петров вынес его из ленты. Через мгновение после углового Фабиньо головой немного не попал в ворота.

Колос дал свой ответ в середине первого тайма. После третьего углового подряд Сидоренко не попал кулаком по мячу и Гавриш головой пробил мимо пустых ворот.

В конце первой 45-минутки едва не случился ляп года, когда вратарь "колосков" Сидоренко, отдавая мяч партнеру, отдал его Нуриеву – повезло, что Анатолий не обработал мяч.

После перерыва Колос заиграл активнее – Богданов после паса Костишина выстрелил метров с 20 и Сидоренко отбил перед собой, но никто не добил.

Наконец на 76-й минуте цифры на табло изменились. Ситчинава из центра отдал направо на Ильина, а тот выкатил на 11 метров под удар Костышину – 1:0.

Видео гола Костишина

]]>

Ситчинава и вообще мог закрывать вопрос о победителе матча. На 86-й минуте разобрался с соперником в штрафной, покатил в дальний угол, но просто не попал в ворота.