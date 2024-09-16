Колос и ЛНЗ расписали боевую ничью в последней игре 6-го тура Украинской Премьер-Лиги

В понедельник, 16 сентября, состоялся последний матч 6-го тура Украинской Премьер-Лиги. Между собой встречались Колос и ЛНЗ.

Колос – ЛНЗ 1:1

Голы: Третьяков, 10 – Момо, 65

ЛНЗ перед началом матча имел более выгодные позиции в чемпионате Украины, чем Колос. За 5 предыдущих туров черкасская команда получила 9 очков и расположилась в середине турнирной таблицы, а ковалевцы оказались в зоне вылета, сообщает 24 канал.

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Первый домашний гол Колоса в новом сезоне

Колос активно начал первый тайм, организовав сразу атаку на ворота черкасского коллектива. Уже на 10-й минуте матча полузащитник ковалевцев Максим Третьяков открыл счет. Этот забитый мяч стал первым для Колоса в новом сезоне УПЛ на домашней арене.

На 16-й минуте игры тренер ЛНЗ вынужден был сделать замену, ведь косовский футболист команды Салиху получил повреждение. Его на поле в составе черкасцев сменил Авагимян.

Впоследствии игра стихла и команды начали контролировать мяч и дольше искать голевые моменты. Игроки ЛНЗ Яшари и Топалов дважды ударили в каркас ворот ковалевцев.

На последних минутах нападающий черкасцев Молло Бессала имел шанс сравнять счет, но защитник ковалевцев не позволил мячу залететь в ворота. В итоге после первого тайма команды ушли в раздевалку при счете 1:0 в пользу Колоса.

ЛНЗ смог отыграться во втором тайме

В начале второго тайма подопечные Олега Дулуба начали давить на ковалевскую команду. После паса с левого фланга Молло пробил во вратаря, после чего Авагимян сыграл на добивании, но мяч прошел мимо стойки.

На 65-й минуте матча ЛНЗ смог сравнять счет в напряженном поединке. Нигерийский нападающий черкасцев Момо, после подачи углового с правого фланга от Бойко, опередил защитников и пробил головой точно в ворота Колоса.

В итоге матч завершился со счетом 1:1. Команды ушли с поля так и не определив победителя встречи.

Следующий матч Колос сыграет дома против луганской Зари – 23 сентября, 15:30. ЛНЗ поедет в Житомир, где проведут матч против местного Полесья – 22 сентября, 18:00.