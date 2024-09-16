Колос – ЛНЗ 1:1

Голи: Третьяков, 10 – Момо, 65

ЛНЗ перед початком матчу мав більш вигідні позиції у чемпіонаті України, ніж Колос. За 5 попередніх турів черкаська команда здобула 9 очок та розташувалась у середині турнірної таблиці, а ковалівці опинились у зоні вильоту, повідомляє 24 канал.

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Перший домашній гол Колоса у новому сезоні

Колос активно розпочав перший тайм, організувавши одразу атаку на ворота черкаського колективу. Вже на 10-й хвилині матчу півзахисник ковалівців Максим Третьяков відкрив рахунок. Цей забитий м'яч став першим для Колоса у новому сезоні УПЛ на домашній арені.

На 16-й хвилині гри тренер ЛНЗ вимушений був зробити заміну, адже косовський футболіст команди Саліху отримав пошкодження. Його на полі у складі черкасців змінив Авагімян.

Згодом гра стихла та команди почали контролювати м'яч та довше шукати гольові моменти. Гравці ЛНЗ Яшарі та Топалов двічі вдарили у каркас воріт ковалівців.

На останніх хвилинах нападник черкасців Молло Бессала мав шанс зрівняти рахунок, але захисник ковалівці не дозволив м'ячу залетіти у ворота. У підсумку після першого тайму команди пішли у роздягальню за рахунку 1:0 на користь Колоса.

ЛНЗ зміг відігратись у другому таймі

На початку другого тайму підопічні Олега Дулуба почали тиснути на ковалівську команду. Після пасу з лівого флангу Молло пробив у воротаря, після чого Авагімян зіграв на добиванні, але м'яч пройшов повз стійку.

На 65-й хвилині матчу ЛНЗ зміг зрівняти рахунок у напруженому поєдинку. Нігерійський нападник черкасців Момо, після подачі кутового з правого флангу від Бойка, випередив захисників та пробив головою точно у ворота Колоса.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:1. Команди пішли з поля так і не визначивши переможця зустрічі.

Наступний матч Колос зіграє вдома проти луганської Зорі – 23 вересня, 15:30. ЛНЗ поїде у Житомир, де проведуть матч проти місцевого Полісся – 22 вересня, 18:00.