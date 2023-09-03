Кривбасс разгромил Колос в матче с диким фейлом голкипера: видео голов

В воскресной программе 6-го тура УПЛ-2023/2024 3 сентября Колос принимал Кривбасс. Гости из Кривого Рога разобрались с коваловским клубом.

Колос – Кривбасс 0:3

Голы: Фесюн, 87 (авт.) – Задерака, 14, Понедельник, 68

Подопечные Юрия Вернидуба удачно съездили в Ковалевку. Кривбасс разбил хозяев и везет домой три очка. Уже на 14-й минуте счет в матче стал 0:1 в пользу команды из Кривого Рога, пишет 24 Канал.

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Стецьков с глубины поля отдал на Задераку, воспользовавшегося ошибкой защитника, вышел на ворота Колоса и легко пробил мимо Фесюна.

Видео гола Задераки

До перерыва гостям удалось удержать минимальное преимущество на табло.

На 68-й минуте счет в матче стал 0:2 в пользу Кривбасса. Понедельник лучше сыграл на втором этаже и удвоил преимущество гостей. Фесюк пытался достать мяч из-под перекладины, но не смог спасти команду от второго гола.

Как забивал Понедельник: смотрите видео

В конце поединка преимущество гостей стало разгромным 0:3. Но не без помощи хозяев, а вернее голкипера Колоса. Задерака с фланга пробил по воротам соперника, Фесюн совершил дикий фейл и занес мяч в сетку собственных владений.

Видео автогола голкипера Колоса

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Кривбасса 0:3. Криворожский клуб наконец-то победил после двух подряд мировых в УПЛ.